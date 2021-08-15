На месте крушения Ми-8 на Камчатке возобновилась поисковая операция

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Камчатские спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера, где 12 августа потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с туристами на борту, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю в воскресенье.

Ранее с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Также найдены несколько тел пропавших туристов. В субботу удалось достать на поверхность тела трех человек.

В субботу спасатели совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника патрулировали побережья Курильского озера на лодках. Водолазами обследована береговая линия и прибрежная акватория на глубине до 20 метров. Всего за сутки было обследовано 5 тыс. квадратных метров акватории озера, 4,5 тыс. квадратных метров дна, а также водолазами обследовано 500 квадратных метров прибрежной территории.

Ликвидация последствий крушения вертолета Ми-8 продолжается. В поисках задействованы силы и средства МЧС России, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника, военнослужащие Министерства обороны.

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в озеро. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа.