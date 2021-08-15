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В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана

В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана
Река Пяндж, протекающая между Афганистаном и Таджикистаном
Фото: Arterra/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Боевики "Талибана" "Талибан" (запрещено в РФ) после взятия Кабула возьмут небольшую паузу, считает зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

При этом, заявил он "Интерфаксу," в будущем талибы "будут осуществлять дальнейшие агрессивно-провокационные действия в отношении других государств, с которыми граничит Афганистан".

По мнению Швыткина, "наибольшая опасность в данный момент складывается именно для Таджикистана".

"Узбекистан имеет достаточно большую армию на границе, насколько я понимаю. Туркменистан очень серьезно поддерживает Китай, а в Таджикистане, внутри которого достаточно много приверженцев движения "Талибан", складывается серьезная ситуация. Вопрос тем более важен, что там наша 201-й дивизия", - пояснил парламентарий.

Он также подчеркнул, что об исключении движения "Талибан" из числа запрещенных в России организаций говорить нельзя, несмотря на наступление талибов на Кабул.

"Талибан" исключать из списка запрещенных организаций ни в коем случае нельзя, несмотря на их продвижение к центру Кабула. Иначе это поставит вопрос о легитимизации террористических организаций", - сказал Швыткин.

По его мнению, "любые переговоры с "Талибаном" должны вестись под эгидой Организации Объединённых наций".

Ранее телеканал Sky news со ссылкой на МВД Афганистана сообщил, что боевики "Талибана" начали вступать в столицу Афганистана Кабул сразу со всех сторон.

Афганистан Талибан Госдума

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