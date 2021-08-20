Защита Пола Уилана подала в суд ходатайство о его выдворении в США

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Защита американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, подала в Московский городской суд ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания. Об этом "Интерфаксу" в пятницу сообщили адвокаты американца Владимир Жеребенков и Ольга Карлова.

По словам Карловой, адвокаты попросили суд, чтобы Уилан, который отбывает наказание в мордовской колонии, лично присутствовал на рассмотрении ходатайства.

"Пол лично должен сказать, что согласен на это. Мы его волю выражаем, но подтвердить он должен сам", - сказала адвокат.

Карлова сообщила, что на момент подачи ходатайства в суд адвокатам так и не удалось поговорить с американцем по телефону, несмотря на поданные жалобы во ФСИН и Генеральную прокуратуру РФ.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии.

Адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.