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В Ростовской области пускать в рестораны будут только с прививкой или ПЦР-тестом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник подписал постановление об ужесточении ограничений в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора.

"Сертификаты о прививке, справки о недавно перенесенном заболевании COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест также являются теперь обязательным условием и для допуска посетителей в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе на летние веранды", - говорится в сообщении.

2 августа Голубев пригрозил локдауном на отдельных территориях, где сложилась напряженная ситуация с распространением коронавируса и сохраняются низкие темпы вакцинации.

"Коллеги, не исключайте такую ситуацию как локдаун. Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте понятие локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли работу организовать, мы эти вопросы можем рассмотреть", - сказал Голубев на заседании оперативного штаба в понедельник.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 03 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Ростовская область Василий Голубев Коронавирус

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