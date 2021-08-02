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Губернатор Ростовской области пригрозил локдауном в отдельных муниципалитетах

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев пригрозил локдауном на отдельных территориях, где сложилась напряженная ситуация с распространением коронавируса и сохраняются низкие темпы вакцинации.

"Коллеги, не исключайте такую ситуацию как локдаун. Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте понятие локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли работу организовать, мы эти вопросы можем рассмотреть", - сказал Голубев на заседании оперативного штаба.

По его словам, это может быть реализовано, потому что "город не может быть переносчиком инфекции".

"Ведь люди работают на территории всей области, в разных городах", - отметил Голубев.

В свою очередь глава областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев в ходе заседания заявил о крайне тяжелой эпидемиологической обстановке в регионе.

"Заболеваемость коронавирусом продолжает расти и за неделю выросла на 15%. Эпидемиологическая ситуация в Ростовской области на текущий момент оценивается как крайне сложная. Новые случаи заболевания выявляются на всех административных территориях. Вклад Ростова-на-Дону в общую заболеваемость продолжает увеличиваться и составляет уже более 39%, что несомненно требует усиления в городе противоковидных мер", - сказал Ковалев.

Он отметил, что также тяжелая ситуация с заболеваемостью у детей дошкольного и школьного возраста и если эту ситуацию не удастся исправить в течение двух трех недель, то будет рассмотрен вопрос о переносе части занятий в школах на дистанционный режим.

По словам Ковалева, в настоящее время в области регистрируется только "индийский" штамм коронавируса. Он связывает это с нарушением режима изоляции зараженных и контактных лиц и призывает органы власти усилить профилактическую работу в этом направлении.

"Хочу еще раз обратить внимание на крайне сложную и напряженную эпидемиологическую обстановку и считаю необходимым введение дополнительных ограничений", - добавил Ковалев.

В свою очередь ростовский губернатор Голубев заявил, что документ о введении дополнительных ограничений после заседания оперштаба должен пройти определенный порядок согласований, после чего будет представлен на подписание.

По данным оперативного штаба региона, суточный прирост случаев заражения COVID-19 составил 438 человек - это наибольшее количество выявленных за сутки случаев коронавируса с начала пандемии. Загруженность коечного фонда в Ростовской области превысила 92%.

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Ростовская область Василий Голубев Коронавирус Роспотребнадзор

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