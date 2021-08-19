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Абрамченко возглавит правкомиссию по вопросам развития лесного комплекса

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав новой комиссии по вопросам развития лесного комплекса, сообщили в пресс-службе правительства России.

Комиссию возглавит вице-премьер России Виктория Абрамченко. Всего в составе комиссии более 40 человек.

Новая правительственная комиссия обеспечит взаимодействие органов власти, научных организаций и предпринимателей в сфере развития лесного хозяйства и промышленности.

"В центре её внимания будут вопросы лесной охраны и пожарного надзора, борьбы с нелегальным оборотом древесины, защиты лесов от неблагоприятных факторов и восстановления их экологического потенциала, обеспечения лесов современной техникой, повышения доходности лесного комплекса", - отмечается в сообщении.

Заместителями председателя комиссии назначены министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Функции ответственного секретаря возложены на замглавы Минприроды Сергея Аноприенко, сообщили в пресс-службе.

В состав комиссии также вошли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, замглавы МЧС Анатолий Супруновский, заместители министра экономического развития Владимир Ильичев и Илья Торосов, замминистра финансов Ирина Окладникова, замглавы Минстроя Никита Стасишин, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников и представители других ведомств и Федерального Собрания РФ.

В числе представителей бизнес-сообщества - президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Александр Шестаков и президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России Мирон Тацюн, а также руководители крупнейших лесопромышленных компаний.

Интересы научных организаций будут представлять ректор Уральского государственного лесотехнического университета Евгений Платонов, глава Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Александр Мартынюк, директор Института леса Сибирского отделения РАН Александр Онучин и другие.

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Виктория Абрамченко Михаил Мишустин

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