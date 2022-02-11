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Минприроды заявило, что площадь восстановленных лесов превзошла площадь погибших

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году в России площадь восстановленных лесов превысила площадь вырубленных и погибших; высажено свыше одного млн гектаров нового леса, сообщил в Совете Федерации глава Минприроды Александр Козлов.

Однако, по его словам, с учетом прошлых лет, в восстановлении нуждается гораздо больше площадей.

"Успех прошлого года - это та самая переломная точка, после которой мы пойдем на наращивание. Я бы хотел отметить, что мы хотим не просто посадить, а вырастить, довести до возраста зрелого леса. Этот задача куда более сложная, чем просто высадить", - заявил министр.

Он также напомнил, что Россия поставила перед собой цель стать углеродно-нейтральной страной до 2060 года.

"Утверждена стратегия низкоуглеродного развития, по которой, в частности, предусмотрен рост поглощающей способности российских лесов в два раза. Отмечу, что наш лес - это 20% всех мировых запасов. Сейчас его баланс оценивается в 614 млн тонн СО2 в год. А будет в два раза больше", - сказал Козлов.

Минприроды Александр Козлов Совет Федерации

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