Пожар из Мордовского заповедника уничтожил 11 зданий в нижегородском поселке

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Огонь от пожара в природном заповеднике в Мордовии переходил на территорию Нижегородской области, там сгорело более десяти построек, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу.

В ведомстве уточнили, что огонь из-за неблагоприятных метеорологических условий перешел с Мордовского заповедника на поселок Стеклянный в городском округе Первомайск Нижегородской области.

В результате пожара сгорело 11 построек. Одно из зданий использовалось под дачу, принадлежность еще десяти домов устанавливается, отмечает МЧС.

"По состоянию на 21 июня пожар локализован", - уточняет пресс-служба.

В ликвидации последствий задействованы 254 человека и 59 единиц техники. Запланировано применение авиации - вертолетов Ми-8 и Ми-26.

Первомайск находится на юге Нижегородской области, у границы с Мордовией. Вечером 19 августа из-за пожара в заповеднике к нижегородским спасателям уже поступало сообщение об угрозе перехода огня на территорию населенного пункта Стеклянный. В этом поселке нет постоянно проживающих жителей, он используется под дачи. 19 человек самостоятельно покинули свои дома, отмечало МЧС.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с 3 августа. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия. Огнем пройдено 5950 га, есть несколько активных очага горения. К северу от заповедника расположен закрытый город Саров, где из-за ситуации с пожаром 19 августа был введен режим ЧС.В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).