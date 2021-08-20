Огонь от пожара в Мордовии приблизился к Нижегородской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Работа оперативного штаба ГУ МЧС по Нижегородской области развернута в Первомайском районе, соседствующем с Мордовией, где более двух недель тушат пожар в природном заповеднике.

"Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовского государственного природного заповедника приблизился к Нижегородской области, в частности, к территориям городского округа Первомайск", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

"На территории Первомайска введен режим ЧС", - отмечается в сообщении.

Распространения огня на территорию Нижегородской области не допущено, уточняет пресс-служба.

Вечером 19 августа из-за пожара в заповеднике к нижегородским спасателям уже поступало сообщение об угрозе перехода огня на территорию населенного пункта Стеклянный в городе Первомайск. В этом поселке нет постоянно проживающих жителей, он используется под дачи. 19 человек самостоятельно покинули свои дома, отмечало МЧС.

Первомайск находится на юге Нижегородской области, у границы с Мордовией.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с 3 августа. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия. Огнем пройдено 5950 га, есть два активных очага горения.

К северу от заповедника расположен закрытый город Саров, где из-за ситуации с пожаром 19 августа был введен режим ЧС.

В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ). По данным пресс-службы РФЯЦ-ВНИИЭФ, к тушению очагов привлечены более 1 тыс. человек, три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, самолет Ил-76.