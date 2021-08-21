План "Сирена" ввели в Бурятии для поимки сбежавших осужденных

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Улан-Удэ и четырех районах Бурятии введен план "Сирена" для розыска и поимки семерых осужденных, сбежавших из республиканского психдиспансера, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства региона.

"По линии МВД разосланы ориентировки на семерых преступников, сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района", - сказал представитель пресс-службы.

В правительстве сообщили, что во время побега пострадал санитар психдиспансера, ему нанесены поверхностные раны, сейчас он находится дома.

Ранее о побеге семерых осужденных из республиканской психиатрической больницы в Бурятии сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В министерстве здравоохранения Бурятии подтвердили эту информацию.