План "Сирена" ввели в Бурятии для поимки сбежавших осужденных
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Улан-Удэ и четырех районах Бурятии введен план "Сирена" для розыска и поимки семерых осужденных, сбежавших из республиканского психдиспансера, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства региона.
"По линии МВД разосланы ориентировки на семерых преступников, сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района", - сказал представитель пресс-службы.
В правительстве сообщили, что во время побега пострадал санитар психдиспансера, ему нанесены поверхностные раны, сейчас он находится дома.
Ранее о побеге семерых осужденных из республиканской психиатрической больницы в Бурятии сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
В министерстве здравоохранения Бурятии подтвердили эту информацию.