Поиск беглых осужденных расширили до восьми районов Бурятии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Поиски семерых осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь, ведутся уже в восьми районах Бурятии и городе Улан-Удэ, сообщил заместитель председателя правительства республики Петр Мордовской.

"Преступники особо опасные (...) Сейчас в восьми районах республики и городе Улан-Удэ введен оперативный план "Сирена". На место выехало руководство МВД", - сказал он в субботу журналистам.

Сбежавшие семеро осужденных, которые находились на принудительном лечении в республиканском психдиспансере Бурятии, ранее получили приговоры, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, им инкриминировались кражи и вымогательство, следует из ориентировки на преступников, распространенной МВД республики.

Во время побега пострадал санитар психдиспансера, ему были нанесены поверхностные раны, не требующие госпитализации.

О побеге семерых осужденных из республиканской психиатрической больницы в Бурятии сообщил ранее в субботу "Интерфаксу" информированный источник.