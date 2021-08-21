В Бурятии задержали двоих из семи сбежавших из психбольницы осужденных

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Двое из семи осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь в Бурятии, задержаны, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-служба правительства региона.

"Задержаны Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев", - сказал сотрудник пресс-службы.

О побеге семерых осужденных из республиканской психиатрической больницы в Бурятии сообщил ранее в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

Сбежавшие осужденные, которые находились на принудительном лечении в психдиспансере, ранее получили приговоры, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, им инкриминировались кражи и вымогательство, следует из ориентировки на преступников, распространенной МВД республики.

Во время побега пострадал санитар психдиспансера, ему были нанесены поверхностные раны, не требующие госпитализации.