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Задержан третий осужденный, сбежавший из психбольницы в Бурятии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Бурятии задержан третий участник побега из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь, сообщили журналистам в пресс-служба правительства республики.

"Задержан Расов Александр Сергеевич", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось о поимке двух беглецов.

В субботу семеро осужденных, которые находились на принудительном лечении в республиканском психдиспансере Бурятии, сбежали во время беспорядков. Беглецы нанесли санитару поверхностные раны, не требующие госпитализации.

Ранее сбежавшие пациенты получили приговоры, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, им инкриминировались кражи и вымогательство.

Пятеро сбежавших пациентов - жители Курумканского района, один - Иволгинского и еще один - города Улан-Удэ. Организован розыск осужденных. Поиски ведутся в восьми районах Бурятии и городе Улан-Удэ.

Бурятия

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