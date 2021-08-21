Все беглецы из психдиспансера в Бурятии задержаны
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали оставшихся четверых осужденных, сбежавших в субботу из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь в Бурятии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики.
Таким образом, пойманы все семь человек, которые сбежали из медучреждения в субботу.
Ранее сообщалось о трех задержанных.
Семеро осужденных находились на принудительном лечении в республиканском психдиспансере Бурятии, они сбежали во время беспорядков. Пострадал санитар психдиспансера: он получил поверхностные раны.
Беглецы ранее получили приговоры за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и вымогательство.