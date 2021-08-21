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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Владельцы более 500 подтопленных домов в Новороссийске получат выплаты

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Оценочные комиссии в городе Новороссийске (Краснодарский край) и сельских округах обследовали свыше 800 домов, пострадавших из-за подтопления, по более чем 500 из них уже принято решение о назначении выплат, сообщил оперштаб региона в субботу.

"На утро 21 августа оценочные комиссии в городе Новороссийске и сельских округах обследовали более 800 домовладений. По 542 из них будут назначены выплаты пострадавшим в результате ЧС. Формирование пакетов документов продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые выплата пострадавшим начали поступать 20 августа.

По данным оперштаба, в муниципалитете продолжают убирать мусор, камни и ветки, откачивать воду из дворов частных домов. За сутки завершена откачка воды в девяти дворах.

Как отмечается, утром в субботу объявлено очередное штормовое предупреждение. Все оперативные службы Новороссийска продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков и последовавших за ними подтоплений режим ЧС ввели в нескольких муниципалитетах Краснодарского края.

Новороссийск Краснодарский край

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