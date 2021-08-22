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Летные испытания первого построенного "с нуля" Ту-160М начнутся в 2022 году

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Начало летных испытаний первого построенного "с нуля" Ту-160М "Белый лебедь" запланировано на 2022 год, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Серийное производство новых Ту-160 уже развернуто на заводе в Казани. Ожидаем, что первая такая машина выйдет на испытания в следующем году", - заявил Мантуров.

Он напомнил, что на заводе также ведется глубокая модернизация строевых самолетов в облик Ту-160М.

"Эти машины уже проходят испытания и в скором времени будут переданы для следующего этапа испытаний специалистами Минобороны, в том числе в условиях, максимально отвечающих реальной обстановке. После этого модернизированные самолеты будут переданы в строевые части Дальней авиации", - сказал Мантуров.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании годовой коллегии военного ведомства поставил задачу приступить к госиспытаниям Ту-160М в 2021 году.

Как сообщал "Интерфакс", в мае 2015 года президентом РФ было принято решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Самолеты в новом облике - Ту-160М - после десятилетнего перерыва будут снова строиться на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК). Контракт на поставку первой партии из десяти машин общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года. Кроме того, планируется, что глубокую модернизацию в облик Ту-160М пройдут все 16 "стратегов", находящихся на вооружении Минобороны РФ.

Отмечалось, что внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета на 1 тыс. км.

В "Туполеве" сообщали, что на Ту-160М устанавливается новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, все вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Денис Мантуров

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