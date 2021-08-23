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Министр Фальков сообщил о росте спроса на медицинские специальности

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Во время пандемии в России среди абитуриентов вырос спрос на медицинские, инженерные и педагогические специальности, сообщил "Известиям" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он добавил, что при этом "безумной моды на какую-то одну специальность и направление" в стране нет, и нет перекосов и диспропорций в системе подготовки.

"Юристы все еще популярны с экономистами. Но, в общем-то, за последние годы государство приложило много усилий и проделало большую работу — сегодня спрос, в общем, сбалансирован", - сказал министр.

Минобрнауки Валерий Фальков коронавирус

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