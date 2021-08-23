В Бурятии задержали похитителей 23 млн руб. у дочери летчика Чкалова

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Трое подозреваемых в мошенничестве на 23 млн рублей у дочери летчика Валерия Чкалова задержаны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые находятся в Бурятии. Трое соучастников были задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе республики и для проведения следственных действий доставлены в столицу, сообщила Волк.

По ее словам, во время обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Ранее в апреле сообщалось, что в полицию обратилась внучка Ольги Чкаловой, которая сообщила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похищено свыше 23 миллионов рублей дистанционным способом.

По данным полиции, фигуранты звонили пожилой женщине на протяжении двух недель и внушали пенсионерке, что кто-то пытается снять деньги с ее счетов. В итоге сообщники убедили женщину перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество (159 УК РФ).

Чкалов – советский летчик-испытатель, герой Советского Союза. В 1937 году совершил первый беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс.