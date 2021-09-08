Задержаны еще трое обманувших дочь летчика Чкалова на 23 млн рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Бурятии трех мужчин, подозреваемых в мошенничестве на 23 млн в отношении дочери летчика Валерия Чкалова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска установлены еще трое подозреваемых в дистанционном мошенничестве, совершенном группой злоумышленников в отношении дочери легендарного летчика Валерия Чкалова", - сказала Волк журналистам в среду.

Таким образом, общее число задержанных по этому делу достигло шести человек.

По словам представителя МВД, неоднократно судимые мужчины были задержаны в Бурятии и доставлены в Москву для проведения следственных действий. Все фигуранты дела арестованы.

По словам Волк, в местах жительства задержанных изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мошенники дистанционно похитили с банковского счета 82-летней Ольги Чкаловой свыше 23 миллионов рублей. На протяжении двух недель они звонили пожилой женщине, утверждая, что кто-то пытается снять деньги с ее счетов. В итоге сообщники убедили женщину перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Валерий Чкалов - советский лётчик-испытатель, герой Советского Союза. В 1937 году он совершил первый беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс.