В Еврейской автономной области паводок затронул 93 дома и 495 участков

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В пяти муниципальных образованиях Еврейской автономной области паводком затопило 93 жилых дома в 19 населенных пунктах, 495 приусадебных участков, 45 участков дорог, два автомобильных мостаа и 14451 га сельскохозяйственных земель, сообщила пресс-служба федерального МЧС.

Уровень воды в Амуре утром 24 августа понижался, что, впрочем, не привело к улучшению гидрологической обстановки в регионе, добавили в ведомстве. Там отметили повышение уровня грунтовых вод.

"На гидропостах у населенных пунктов Нагибово, Ленинское, Нижнеспасское уровни воды выше критерия опасного гидрологического явления", - сообщили в МЧС.

Спасатели подготовили еще 7 пунктов временного размещения общей вместимостью 361 человек.

Аварийно-восстановительными работами в ЕАО занимаются 327 человек и 63 единицы техники, в том числе проводится укрепление защитных сооружений.

В середине августа в ЕАО и еще в трех регионах Дальнего Востока - Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае - ввели режим ЧС федерального масштаба, так как ущерб от паводков превысил региональные критерии.