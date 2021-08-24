Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Еврейской автономной области паводок затронул 93 дома и 495 участков

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В пяти муниципальных образованиях Еврейской автономной области паводком затопило 93 жилых дома в 19 населенных пунктах, 495 приусадебных участков, 45 участков дорог, два автомобильных мостаа и 14451 га сельскохозяйственных земель, сообщила пресс-служба федерального МЧС.

Уровень воды в Амуре утром 24 августа понижался, что, впрочем, не привело к улучшению гидрологической обстановки в регионе, добавили в ведомстве. Там отметили повышение уровня грунтовых вод.

"На гидропостах у населенных пунктов Нагибово, Ленинское, Нижнеспасское уровни воды выше критерия опасного гидрологического явления", - сообщили в МЧС.

Спасатели подготовили еще 7 пунктов временного размещения общей вместимостью 361 человек.

Аварийно-восстановительными работами в ЕАО занимаются 327 человек и 63 единицы техники, в том числе проводится укрепление защитных сооружений.

В середине августа в ЕАО и еще в трех регионах Дальнего Востока - Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае - ввели режим ЧС федерального масштаба, так как ущерб от паводков превысил региональные критерии.

ЕАО МЧС Дальний Восток Нагибово Амур

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 18,8 тыс. случаев коронавируса

Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

"Яндекс" сообщил, что устранил сбой в работе "Яндекс Go"

В Ярославле отстранили от работы сотрудников психбольницы, избивших пациентку

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

В работе сервиса "Яндекс.Go" произошел сбой

"Эльгауголь" попросила гарантии на вывоз угля на период прокладки ж/д ветки до Охотского моря

Танк "Армата" не пойдет на экспорт, пока его не получит российская армия

Танк "Армата" не пойдет на экспорт, пока его не получит российская армия

Башкирский экс-прокурор получил восемь лет колонии за взятку

Прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего красноярцев "плаксивым сбродом"

Прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего красноярцев "плаксивым сбродом"

Оперштаб Якутии заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');