Суд в Москве запретил видеоролики "зацеперов" на YouTube

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы удовлетворил иск транспортных прокуроров к компании Google и признал запрещенными видео, пропагандирующие "зацепинг".

"Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в Единый реестр информации, распространение которой на территории РФ запрещено", - сообщила "Интерфаксу" представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

По ее словам, иск был подан после того, как Московско-Курская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при размещении информации в интернете. "Проверкой установлено, что на видеохостинге "YouTube" размещены видеоролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения на поездах с их внешней стороны", - сказала представитель прокуратуры.

Транспортный прокурор в интересах неопределённого круга лиц подал в суд административный иск к владельцу веб-ресурса - компании Google - о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Зацепинг - молодежная субкультура, представители которой пытаются проехать снаружи поездов, например, на крышах, переходных площадках, в открытых кузовах вагонов, в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. Эти попытки нередко заканчиваются их гибелью.

В марте 2021 года московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев сообщал, что в 2020 году из-за неосторожного поведения на железных дорогах столичного региона пострадали почти 80 детей, 35 - погибли. При этом особую тревогу, по его словам, вызывает большое число подростков, увлекающихся "зацепингом" и "руфингом".