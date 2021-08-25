Суд незначительно изменил приговор бывшему сотруднику ФСБ Черкалину

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд незначительно изменил приговор бывшему начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) Кириллу Черкалину за получение особо крупной взятки и мошенничество.

Изменения коснулись данных, не касающихся самого Черкалина.

В тексте приговора Московского гарнизонного военного суда (МГВС) от 22 апреля 2021 года в отношении Черкалина теперь "обезличены" двое фигурантов, которые ранее проходили с ним по одному делу - бывшие топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. Теперь каждый из них указан как "лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство".

"В остальной части приговор оставить без изменения", - говорится в решении апелляционной инстанции.

Сам Черкалин приговор не обжаловал, его обжаловали другие фигуранты, с которыми он ранее, до разделения материалов, проходил по одному делу: Столяренко, Бондаренко, а также бывший начальник Черкалина, бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов.

Они, в частности, оспаривали то, что суд удовлетворил иск потерпевших к Черкалину о возмещении ущерба, поскольку к ним были заявлены такие же иски на аналогичные суммы и такое решение суда по делу Черкалина, по их мнению, нарушает их права.

Кроме того, по их мнению, расчеты по иску были проведены на основании ошибочной экспертизы. Авторы жалоб попросили апелляционный суд передать рассмотрение иска к Черкалину в гражданское производство.

Также Столяренко и Бондаренко остались недовольны их упоминанием в приговоре Черкалину и попросили обезличить эти упоминания.

Представитель гособвинения, адвокат Черкалина Владимир Михайлов, а также потерпевшие по делу - деловые партнеры Сергей Гляделкин и Игорь Ткач - заявили в суде о законности приговора и попросили оставить его без изменений.

Военный суд 22 апреля приговорил Черкалина к семи годам колонии строгого режима, лишил его звания подполковника запаса и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. Подсудимого также лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Гражданские иски потерпевших Гляделкина и Ткача суд удовлетворил в части возмещения реального ущерба - суммарно на 637 млн рублей. Они добивались от него компенсации за хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг", оцененную в 637 млн рублей, а также компенсации упущенной выгоды и подали к нему иски в общей сложности на 19,4 млрд рублей.

Суд установил, что Черкалин получил взятку на общую сумму в $850 тысяч от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и с соучастниками похитил долю у Гляделкин и Ткача в компании "Юрпромконсалтинг".

Черкалин признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Он признал вину, заключил соглашение со следствием, и суд рассматривал его дело без исследования доказательств.

Показания на Черкалина дал другой бывший сотрудник Управления "К" СЭБ ФСБ Михаил Горбатов, который тоже пошел на сделку со следствием и вышел по УДО еще в августе 2020 года.

В суде гособвинитель Милана Дигаева заявила, что Черкалин в полном объеме выполнил условия досудебного соглашения: по его показаниям было возбуждено четыре уголовных дела в отношении бывших сотрудников ФСБ, кроме того, он признал требования Генпрокуратуры по иску об обращении в доход государства различных активов, принадлежащих ему и его доверенным лицам, в том числе наличных денежных средств, более чем на 6 млрд рублей.

Черкалин был задержан весной 2019 года. В том же году в доход государства были обращены имущество и активы Черкалина и его близких, найденное у него при обысках общей стоимостью примерно в 6,3 млрд рублей.

Вместе с Черкалиным весной 2019 года были задержаны двое других офицеров СЭБ ФСБ - Фролов и Андрей Васильев. Их судят отдельно.

Столяренко и Бондаренко проходят с Черкалиным, Фроловым и Васильевым по эпизоду о мошенничестве. Оба объявлены в розыск.