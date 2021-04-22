Бывший сотрудник ФСБ Черкалин приговорен к семи годам колонии

Он признал вину в получении взятки и мошенничестве

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам строгого режима бывшего начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности ФСБ, бывшего подполковника Кирилла Черкалина.

Он признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК ). Ранее он признал вину в суде, его дело рассматривалось в упрощенном порядке. Гособвинитель просила приговорить его к 11 годам колонии.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы сроком на семи лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре судьи Вадима Корчагина.

Также суд ему запретил занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет и лишил его воинского звания - подполковник запаса - и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Штрафовать его за взятку суд не стал.

Гражданские иски потерпевших Сергея Гляделкина и Игоря Ткача - бывших партнеров подсудимого по бизнесу - суд удовлетворил в части возмещения реального ущерба - на 637 млн рублей. Они добивались от него компенсации за хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг", оцененную в 637 млн рублей, а также компенсации упущенной выгоды и подали к нему иски в общей сложности на 19,4 млрд рублей.

Черкалину вменили получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в "Юрпромконсалтинга".

Показания на Черкалина дал другой бывший сотрудник Управления "К" СЭБ ФСБ Михаил Горбатов, который ранее тоже пошел на сделку со следствием. В августе 2020 года он вышел на свободу по УДО.

Черкалин был задержан весной 2019 года. В том же году в доход государства были обращены имущество и активы Черкалина и его близких, найденное у него при обысках. Речь шла о 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро наличными, пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также двух автомобилей. Общая стоимость этого имущества оценили примерно в 6,3 млрд рублей.

Вместе с Черкалиным были задержаны двое других офицеров СЭБ ФСБ - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их дела находятся в отдельном производстве.

По эпизоду о мошенничестве в отношении Черкалина в розыске находятся бывшие топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.