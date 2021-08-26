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30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Союзмолоко" предупредило о дефиците сырого молока

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Темпы прироста в производстве сырого молока в России снижаются и к концу августа могут оказаться нулевыми, это порождает дефицит продукции в ряде регионов, сообщил гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

"Засуха в ряде регионов, существенный рост цен на корма привели к тому, что сейчас мы видим очень существенное замедление темпов прироста товарного молока. В прошлом году за первые полгода прирост был порядка 6%, в этом году мы видим, что прирост составил всего лишь 0,9%", - сказал Белов на межрегиональной конференции "Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал" в четверг.

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В настоящее время союз формирует данные за июль-август.

"Боюсь, что к концу августа мы вообще выйдем с нулевым темпом прироста. И это приводит к тому, что на рынке мы возвращаемся к истории, связанной с дефицитом сырого молока", - сказал глава объединения.

По его словам, тенденция дефицита начала наблюдаться в "целом ряде регионов, в том числе в центральной России, в Поволжье", где цена на сырое молоко "растет сейчас очень динамично".

Падение объемов производства продукции отмечается в регионах-лидерах - Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской и Ленинградской областях.

Союзмолоко

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