Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Аналитик связал закрытие границ с ростом потребления молока в России

По его данным, в 2020 году потребление молочной продукции достигло пиковых 25,2 млн тонн

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Связанные с пандемией ограничения на зарубежные туры вызвали в том числе рост потребления молока в России, сообщил генеральный директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

Он напомнил, что в 2019 году россияне потратили на отдых за рубежом $34,5 млрд. После закрытия границ не потраченные на эти поездки деньги перераспределились в том числе и на траты на молочные продукты, считает он.

"Средний класс стал больше тратить на молочную продукцию - как прямое потребление, так и активное потребление в HoReCa", - продолжил эксперт.

По данным Мищенко, на 2020 год пришелся пик потребления молочной продукции - 25,2 млн тонн (в пересчете на молоко). В дальнейшем, до 2027 года, ожидается снижение показателя, в том числе в связи с открытием границ, модой на альтернативные продукты и с сокращением численности населения.

"Даже если мы будем увеличивать потребление любых продуктов на душу населения, в абсолютных выражениях мы будем потреблять меньше", - считает Мищенко.

коронавирус Михаил Мищенко Центр изучения молочного рынка

Новости по теме

Новости

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле

"Союзмолоко" сообщило о резком росте себестоимости молочной продукции

Что случилось этой ночью: четверг, 26 августа

МВД увеличило награду за помощь в розыске сбежавшего Мавриди до 1,5 млн руб.

Что произошло за день: среда, 25 августа

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы

Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"

Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');