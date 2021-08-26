Аналитик связал закрытие границ с ростом потребления молока в России

По его данным, в 2020 году потребление молочной продукции достигло пиковых 25,2 млн тонн

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Связанные с пандемией ограничения на зарубежные туры вызвали в том числе рост потребления молока в России, сообщил генеральный директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

Он напомнил, что в 2019 году россияне потратили на отдых за рубежом $34,5 млрд. После закрытия границ не потраченные на эти поездки деньги перераспределились в том числе и на траты на молочные продукты, считает он.

"Средний класс стал больше тратить на молочную продукцию - как прямое потребление, так и активное потребление в HoReCa", - продолжил эксперт.

По данным Мищенко, на 2020 год пришелся пик потребления молочной продукции - 25,2 млн тонн (в пересчете на молоко). В дальнейшем, до 2027 года, ожидается снижение показателя, в том числе в связи с открытием границ, модой на альтернативные продукты и с сокращением численности населения.

"Даже если мы будем увеличивать потребление любых продуктов на душу населения, в абсолютных выражениях мы будем потреблять меньше", - считает Мищенко.