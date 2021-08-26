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Кремль переадресовал в Минздрав вопрос о рекордной смертности из-за COVID

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Минздраву и оперативному штабу правительства вопрос о том, есть ли у Кремля информация, почему число заражений коронавирусом в РФ снижается, но фиксируются новые рекорды по смертности.

"Я переадресую вас в Минздрав и штаб, к (вице-премьеру) Татьяне Голиковой", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, у Кремля нет какой-то специальной информации на этот счет.

Ранее в четверг оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией сообщил, что суточный прирост новых заболевших COVIS-19 составил 19 630 случаев. При этом умерли за сутки 820 пациентов – это максимальное число скончавшихся за все время пандемии.

Дмитрий Песков коронавирус

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