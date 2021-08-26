Нижегородский губернатор назвал непростой ситуацию с пожарами на границе с Мордовией

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с лесными пожарами на границе Мордовии и Нижегородской области непростая, но взята под контроль, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Со своей стороны, глава правительства согласился, что "ситуация с пожарами непростая, Нижегородскую область эта беда затронула, но президент постоянно держит эту ситуацию на контроле".

Как отметил со своей стороны глава региона, "по большому счету не хотелось бы забегать вперед, но можно сказать, что ребята (пожарные - ИФ) побеждают". "Там, действительно, была серьезная ситуация, но сейчас она полностью под контролем и локализована. Будем, естественно, и дальше держать ее на контроле", - сказал Никитин.

Губернатор сравнил ситуацию с пожарами в регионе в 2010 и в 2021 годах, подчеркнув, что она "в 99 раз стала лучше".

Он напомнил, что тогда в регионе полыхало 1300 пожаров, а сейчас только 100, в этом году огнем пройдено 750 гектаров, а в 2010 г. эта площадь составила 200 тысяч га. "То есть площадь одного природного пожара в 2010 году была 138 га, сейчас - один гектар", - подчеркнул Никитин.

По его словам, "мы уже находимся в конце пожарного сезона".

Никитин подчеркнул, что "достаточно острая" ситуация остается только в районе города Сарова. "В самом Сарове огнем пройдено 290 гектаров, открытых очагов нет. А в Мордовии на территории национального заповедника горело 11 тысяч гектар, а сейчас в активной фазе около 100 га", - рассказал Никитин.

Он проинформировал премьера о том, что группировка МЧС в зоне пожаров сейчас составляет около 1300 человек и 300 единиц техники.