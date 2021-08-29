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Смог от лесных пожаров вновь накрыл нижегородский Саров

Смог от лесных пожаров вновь накрыл нижегородский Саров
Пожар в Мордовском заповеднике
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары стали причиной возникновения задымления в воздухе в городе Сарове (Нижегородская область), где находится Всероссийский ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В сообщении центра подчеркивается, что на территории ЗАТО Саров очагов пожара нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области "Интерфаксу" уточнили, что открытых очагов на территории региона нет. "Накануне был очаг на территории Первомайска, он локализован. Угрозы населенным пунктам нет", - сказал собеседник агентства.

26 августа жители закрытого Сарова, граничащего с Мордовией, уже жаловались на плотный смог, из-за которого были не видны соседние дома. Власти и МЧС связывали смог с изменением направления ветра, который принес дым пожара из глубины заповедника.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с 3 августа. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия.

В лесах Мордовии и Нижегородской области введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

Нижегородская область Саров Мордовия

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