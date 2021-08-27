Крупный пожар в жилом доме в Екатеринбурге полностью потушен

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пожар в жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге, жертвами которого стали два человека, полностью ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в пятницу.

Для жильцов дома организован пункт временного пребывания в школе N94.

В ночь на пятницу в результате пожара в пятиэтажке на улице Мичурина в Екатеринбурге погибли два человека. Рухнула кровля здания, горевшая на площади 780 кв. метров.

Из дома были эвакуированы 65 человек, в том числе девять детей. Пострадавших среди эвакуированных нет. Следователи и полиция устанавливают личности погибших и причины пожара.

В городских службах "Интерфаксу" сообщили, что короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем рассматриваются среди основных версий возникновения пожара, также будет проверена версия о возможном нахождении посторонних лиц на чердаке.