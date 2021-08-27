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Банкир Алексей Ананьев второй раз заочно арестован в РФ вслед за братом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Алексея Ананьева по новому уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

"Постановлением суда в отношении Ананьева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

В минувшую среду суд удовлетворил аналогичное ходатайство следствия в отношении Дмитрия Ананьева – брата Алексея и также бывшего совладельца "Промсвязьбанка".

Ананьевым заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Оба объявлены в розыск. Дело ведет следствие МВД.

Как писала газета "Коммерсантъ", следствие считает, что под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам Ананьевы за три года вывели из банка 6,7 млрд рублей.

Ранее Ананьевы были заочно арестованы в России по другому уголовному делу – о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Это дело ведет Следственный комитет.

По версии СК, организованная Ананьевыми группа похитила денежные средств "Промсвязьбанка" на сумму 57,3 млрд руб. и $505,6 млн под видом сделок с подконтрольными братьям компаниями.

В России Ананьевы также фигурируют в арбитражных разбирательствах, в рамках которых сумма претензий к банкирам составляет несколько сотен миллиардов рублей.

"Промсвязьбанк", принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе "Промсвязьбанка" создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В январе 2021 года Дмитрий Ананьев был признан в России банкротом.

Промсвязьбанк Алексей Ананьев Дмитрий Ананьев

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