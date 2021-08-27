В ЦВО сообщили, что жизни летчиков разбившегося под Пермью Су-24 ничего не угрожает

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Экипаж бомбардировщика Су-24, который потерпел аварию под Пермью, обнаружен, угрозы жизни нет, сообщил Центральный военный округ.

"Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 км западнее г.Пермь самолёта Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе округа.

Бомбардировщик Су-24 разбился недалеко от Перми, оба летчика катапультировались, сообщили в ранее пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Самолет выполнял перелёт на авиаремонтный завод.