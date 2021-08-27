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В ЦВО сообщили, что жизни летчиков разбившегося под Пермью Су-24 ничего не угрожает

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Экипаж бомбардировщика Су-24, который потерпел аварию под Пермью, обнаружен, угрозы жизни нет, сообщил Центральный военный округ.

"Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 км западнее г.Пермь самолёта Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе округа.

Бомбардировщик Су-24 разбился недалеко от Перми, оба летчика катапультировались, сообщили в ранее пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Самолет выполнял перелёт на авиаремонтный завод.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - "Фехтовальщик") - фронтовой бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого (компания "Сухой", входит в ОАК). Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Принят на вооружение в 1975 году, всего выпущено около 1400 таких самолетов. В настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России находится глубоко модернизированная версия фронтового бомбардировщика - Су-24М2. Экипаж - два человека.

Пермь ЦВО. Су-24

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