Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: суббота, 28 августа

Визит российских силовиков к Тиллю Линдеманну, драки мигрантов в Москве и успехи в пляжном футболе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну, сообщил источник. Вокалист Rammstein находится в Тверской области, где должен выступить на фестивале "Макларин за Родину". Линдеманну выписали предписание по поводу антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий. Его продюсеру Анару Рейбанду грозит депортация, так как при въезде в РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концерта. Организаторы заявили, что выступление Линдеманна на фестивале пока под вопросом.

- Ярославские власти заявили, что умерший в день пожара в больнице скончался от COVID. По версии следствия, вероятной причиной пожара стало замыкание электросети. МЧС рассматривает версии неосторожности при курении и нарушения эксплуатации электроприборов.

- Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула. Американские военные подчеркивают, что аэропорт по-прежнему находится под их контролем. Тем временем боевики "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) начали блокировать доступ к аэропорту Кабула.

- Около 200 мигрантов депортировали из Москвы за правонарушения в последние месяцы, сообщил Сергей Собянин. Еще 17,5 тыс. запрещен въезд в страну. Между тем к разбирательству по факту пятничной драки выходцев из Средней Азии на Бауманской улице столицы подключился СКР.

- Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу. Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Калифорния поддержала соответствующее прошение Серхана Серхана, который провел в тюрьме 53 года. Окончательно решить судьбу 77-летнего заключенного сможет губернатор Калифорнии.

- Сборная России вышла в финал ЧМ по пляжному футболу. В полуфинале россияне были сильнее швейцарцев. Соперник определится в матче Япония – Сенегал.

Новости

Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

Вероятной причиной пожара в ярославской больнице назвали упавший на матрас кипятильник

Володин пообещал защитить Поклонскую от нападок Украины

Володин пообещал защитить Поклонскую от нападок Украины
Афганистан во власти талибов

Шойгу не исключил переход боевиков из Афганистана в страны ОДКБ

Кравцов опроверг информацию об обязательной вакцинации школьников

В отношении продюсера солиста Rammstein завели административное дело

У МЧС есть две версии причин пожара в ярославской COVID-больнице

У МЧС есть две версии причин пожара в ярославской COVID-больнице

Празднование 1 сентября в российских школах пройдет очно

Ярославские власти заявили, что умерший в день пожара в больнице скончался от COVID

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 19,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 19,5 тыс. новых случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');