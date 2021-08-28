Что произошло за день: суббота, 28 августа

Визит российских силовиков к Тиллю Линдеманну, драки мигрантов в Москве и успехи в пляжном футболе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну, сообщил источник. Вокалист Rammstein находится в Тверской области, где должен выступить на фестивале "Макларин за Родину". Линдеманну выписали предписание по поводу антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий. Его продюсеру Анару Рейбанду грозит депортация, так как при въезде в РФ он заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концерта. Организаторы заявили, что выступление Линдеманна на фестивале пока под вопросом.

- Ярославские власти заявили, что умерший в день пожара в больнице скончался от COVID. По версии следствия, вероятной причиной пожара стало замыкание электросети. МЧС рассматривает версии неосторожности при курении и нарушения эксплуатации электроприборов.

- Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула. Американские военные подчеркивают, что аэропорт по-прежнему находится под их контролем. Тем временем боевики "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) начали блокировать доступ к аэропорту Кабула.

- Около 200 мигрантов депортировали из Москвы за правонарушения в последние месяцы, сообщил Сергей Собянин. Еще 17,5 тыс. запрещен въезд в страну. Между тем к разбирательству по факту пятничной драки выходцев из Средней Азии на Бауманской улице столицы подключился СКР.

- Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу. Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Калифорния поддержала соответствующее прошение Серхана Серхана, который провел в тюрьме 53 года. Окончательно решить судьбу 77-летнего заключенного сможет губернатор Калифорнии.

- Сборная России вышла в финал ЧМ по пляжному футболу. В полуфинале россияне были сильнее швейцарцев. Соперник определится в матче Япония – Сенегал.