Вице-мэра Невельска будут судить за выброшенный барельеф Гагарина

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На Сахалине в отношении вице-мэра Невельска возбудили уголовное дело о самоуправстве: прокурорская проверка выяснила, что именно он дал устное указание демонтировать стелу с барельефным изображением Юрия Гагарина, сообщила областная прокуратура.

Проверку начали по фактам публикаций в СМИ с заголовками вроде "Жители Сахалина нашли памятник Гагарину среди мусора".

Установлено, что барельеф снесли сотрудники ООО "Спецстрой" в июне 2021 года по устному указанию чиновника, без заключения муниципального контракта и без проекта работ по демонтажу.

Дело вице-мэра о самоуправстве (ст. 19.1 КоАП) направлено в мировой суд.

Проверка также выяснила, что администрация городского округа не приняла "меры к выявлению и учету стелы, обладающей признаками объекта культурного наследия, ее оформлению для включения в перечень выявленных объектов культурного наследия". Прокурор внес мэру Невельска представление, по результатам рассмотрения которого организована служебная проверка.

Сейчас стела хранится на территории администрации Невельского городского округа. Прокуратура напомнила, что чиновники решили ее отреставрировать и ищут для этого подрядчиков.

Стелу с рельефным изображением Гагарина установили на Советской улице в Невельске в 1971 году. Семь лет спустя ее отреставрировали силами горожан и поставили уже на въезде в Невельск. Летом 2021 года она исчезла, а в начале августа горожане нашли ее в мусоре на берегу моря.

11 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал от имени госкорпорации потребовать от властей Сахалина, чтобы стелу восстановили.

Губернатор Валерий Лимаренко распорядился восстановить барельеф и 12 августа направил в Невельск комиссию по поиску нового места для стелы в центре города и для найма подрядчиков. Глава региона тогда же отметил, что несколько местных предпринимателей готовы помочь с оплатой этих работ.

13 августа в СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей).