Прокуроры заинтересовались 9-часовой задержкой рейса из Казани в Анталью

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Татарская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с более чем девятичасовой задержкой вылета самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщением Казань - Анталья, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка соблюдения прав пассажиров в связи с произошедшей 30 августа в 04:10 в международном аэропорту "Казань" задержкой вылета воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщением "Казань - Анталья". Воздушное судно вылетело в пункт назначения в этот же день в 13:34" - говорится в сообщении.

По информации ведомства, причиной задержки стало позднее прибытие самолета в аэропорт вылета. Пассажирам пришлось ждать рейса 9,5 часов, авиакомпания предоставила им прохладительные напитки и горячее питание.

В аэропорт приезжал и.о. транспортного прокурора Татарстана, он встретился с шестью пассажирами этого рейса. Свердловскому транспортному прокурору (по месту нахождения авиакомпании "Уральские авиалинии") направлена информация для проведения проверки исполнения авиаперевозчиком законодательства о безопасности полётов, а также в сфере перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.