Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Прокуроры заинтересовались 9-часовой задержкой рейса из Казани в Анталью

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Татарская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с более чем девятичасовой задержкой вылета самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщением Казань - Анталья, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка соблюдения прав пассажиров в связи с произошедшей 30 августа в 04:10 в международном аэропорту "Казань" задержкой вылета воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщением "Казань - Анталья". Воздушное судно вылетело в пункт назначения в этот же день в 13:34" - говорится в сообщении.

По информации ведомства, причиной задержки стало позднее прибытие самолета в аэропорт вылета. Пассажирам пришлось ждать рейса 9,5 часов, авиакомпания предоставила им прохладительные напитки и горячее питание.

В аэропорт приезжал и.о. транспортного прокурора Татарстана, он встретился с шестью пассажирами этого рейса. Свердловскому транспортному прокурору (по месту нахождения авиакомпании "Уральские авиалинии") направлена информация для проведения проверки исполнения авиаперевозчиком законодательства о безопасности полётов, а также в сфере перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Казань

Новости

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

Зарубежным избирательным участкам не хватает наблюдателей

На Восточном провели годовое техобслуживание к приезду Путина

В Волгограде присудили полмиллиона пенсионерке, которой на ноги наехал автобус

Оленевод неделю шел пешком в полицию сознаваться в тройном убийстве

Пандемия коронавируса

В РФ не выявили случаев нового южноафриканского штамма коронавируса

В РФ не выявили случаев нового южноафриканского штамма коронавируса

Осень в Москве начнется с температуры ниже климатической нормы

Осень в Москве начнется с температуры ниже климатической нормы

В РФ намерены создать "цифрового двойника" системы здравоохранения

В РФ намерены создать "цифрового двойника" системы здравоохранения

Высокий риск смерти у пожилых сохраняется около полугода после перенесенного COVID

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');