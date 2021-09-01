Мощное извержение может произойти в ближайшие дни на вулкане Шивелуч

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Высока вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке в ближайшие дни, пепел может выпасть на территории пяти районов полуострова, туристов просят не приближаться к исполину, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на ученых Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"По заключению общего совета ИВиС по прогнозу землетрясений и извержений вулканов, в течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч. Извержение может сопровождаться подъёмом пепловых вулканических облаков до 18 км над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу для находящихся поблизости людей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возможны пеплопады в ближайших населённых пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского районов. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Шивелуч.

Ранее сообщалось, что правительство региона 30 августа рекомендовало местной авиакомпании изменить маршрут возле Шивелуча при выполнении регулярных рейсов по маршруту Елизово - Усть-Камчатск.

13 августа ученые ИВиС предупредили о возросшей активности Шивелуча после длительного "молчания", и отметили, что нахождение людей "в районе исполина чрезвычайно опасно". Тем не менее, по данным ученых, туристы продолжают посещать вулкан.

Сотрудники Ключевской вулканостанции ИВиС осуществляют непрерывный мониторинг за вулканом.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2,5 км. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.