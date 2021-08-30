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Авиакомпаниям на Камчатке рекомендовано изменить маршрут из-за вулкана Шивелуч

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпаниям, чьи самолеты летают вблизи активизировавшегося вулкана Шивелуч на Камчатке, рекомендовано изменить маршрут в целях безопасности полетов, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

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"Зарегистрирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту 3 км (выброс произошел 29 августа - ИФ), пепловый шлейф ушел на 30 км. По следу этого шлейфа населенных пунктов нет. Есть угроза только авиасообщению по маршруту Елизово - Усть-Камчатск", - сказал он на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

По словам Василевского, накануне самолеты не летали в районе выброса пепла.

"Сегодня плановых рейсов тоже нет. Поэтому авиакомпании будет сообщено, чтобы изменили маршрут движения", - отметил он.

Ранее ученые Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН предупредили, что активность Шивелуча возросла после длительного "молчания" и находиться рядом с вулканом чрезвычайно опасно. По данным ИВиС, пепловая колонна может подняться на высоту до 12 км.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Шивелуч - один из крупнейших вулканов Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2,5 км. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.

Камчатский край Шивелуч

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