Сноуден 2 сентября даст интервью обществу "Знание"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден 2 сентября даст интервью Всероссийскому обществу "Знание", сообщили в организации. Интервью Сноуден дает крайне редко.

В 2013 году Сноуден передал журналистам информацию о программах электронной слежки спецслужб США как за рядовыми гражданами, так и за политиками и госчиновниками во всем мире. Из США он бежал в Гонконг, где жил сначала в отеле, затем у группы беженцев. В июне он перебрался в Москву, которая должна была стать для него транзитным пунктом, но застрял в "Шереметьево", поскольку американские власти аннулировали его загранпаспорт. В итоге он получил убежище в России. Сейчас у него бессрочный вид на жительство в России, в конце 2020 года его адвокат Анатолий Кучерена говорил, что Сноуден намерен получить российское гражданство.

В США ему вменяют шпионаж и похищение госсобственности.

Сноуден дал серию интервью перед публикацией книги его мемуаров в сентябре 2019 года. В частности, он тогда рассказал, что видит красоту России и проблемность ее политики, и что сам он ходит по Москве, не пряча лицо. В 2016 года в интервью Financial Times он отмечал, что не может улучшить ситуацию с правами человека в России, но видит своей задачей улучшение ситуации в США.