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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Госдуме предложили увеличить штрафы за драки до 5 тысяч рублей

В Госдуме предложили увеличить штрафы за драки до 5 тысяч рублей
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил повысить штраф за драки до 5 тысяч рублей, сообщает в четверг газета "Известия".

"Поправки в закон, ужесточающие наказание за правонарушение по ст. 20.1, ч. 1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), готовят в Госдуме. Необходимость нововведения обусловлена тем, что в последнее время участились массовые драки с участием мигрантов ", - пишет издание.

Парламентарий полагает, отмечает газета, что повышение суммы штрафа до 5 тысяч рублей станет сдерживающим фактором, поскольку для иностранных работников это крупная сумма.

В субботу мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ряд серьезных правонарушений с участием мигрантов зафиксирован в Москве в последние месяцы, возбуждено 800 уголовных дел.

"Полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну", - написал Собянин в своем блоге.

При этом большинство мигрантов в столице ведет себя законопослушно: регистрируются, получают и оплачивают патенты, трудятся на порой тяжелых работах, отметил мэр.

Как сообщалось, одна из самых крупных за последние годы массовых драк среди иностранцев произошла ночью 13 июля у столичного метро "Кузьминки". По разным данным, в ней участвовали до 200 человек. В столичном главке МВД сообщали о задержании 103 участников конфликта.

Госдума Анатолий Выборный

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