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Эффективность "Спутника V" в Сан-Марино составила 94,8%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Спутник V" показал эффективность в 94,8% в Сан-Марино, заявил в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Эффективность, в том числе против штамма "дельта", который уже там присутствует, показывает 94,8% наша вакцина. И мы - №1 в Сан-Марино, где используются Pfizer и другие вакцины, по эффективности против госпитализации", - сказал Дмитриев в ходе онлайн-выступления на Восточном экономическом форуме.

По словам главы фонда, российская вакцина также показала высокую эффективность и безопасность по итогам исследований и вакцинаций в других странах.

"Например, ОАЭ показали эффективность, независимо от нас, 97,8% "Спутник V". В Буэнос-Айресе показала эффективность 83,7% только первого укола - "Спутник Лайт" - на пожилых людях. В Мексике наша вакцина показывает гораздо меньше побочных эффектов, чем американские вакцины, и показывает самый безопасный профиль безопасности", - добавил Дмитриев.

Между тем в пресс-службе РФПИ сообщили, что "оценка эффективности "Спутника V" осуществлена на основе мониторинга данных за период 25 февраля - 23 августа 2021 года. Эффективность российской вакцины против коронавируса составила 94,8% c 21 дня после получения первого компонента".

Вакцина оказалась эффективна в том числе против новых штаммов COVID-19, подчеркнули в пресс-службе.

"При этом эффективность против госпитализации составила 95,9% - по этому показателю "Спутник V" продемонстрировал наилучший результат среди всех препаратов, применяемых в стране", - отмечается в сообщении.

Кампания по вакцинации началась в Сан-Марино в конце февраля, 85% жителей республики привились "Спутником V", разработанным центром им. Гамалеи Минздрава России.

В начале августа Еврокомиссия признала сертификаты Сан-Марино о вакцинации против COVID-19, таким образом, они стали действительны на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны. В то же время представитель Еврокомиссии напомнил Deutsche Welle, что европейские страны сами принимают решение о допуске на свою территорию привитых не зарегистрированными на территории Евросоюза вакцинами.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Хроника 09 января 2020 года – 02 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Сан-Марино Коронавирус РФПИ Кирилл Дмитриев

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