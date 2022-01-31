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Экс-прокурору из Владикавказа запросили 13 лет по делу о заказном убийстве следователя

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Государственное обвинение в ходе прений сторон в Мосгорсуде попросило назначить 13 лет колонии общего режима экс-прокурору одного из районов Владикавказа Ольге Швецовой по делу об убийстве следователя - бывшего мужа своей родной сестры.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Приговор Швецовой будет оглашен 8 февраля в 16:00.

Ей вменяется подстрекательство и пособничество к совершению убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (чч. 4, 5 ст. 33 - пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии Следственного комитета, она не позднее 1 сентября 2012 года уговорила Аслана Гагиева убить бывшего мужа своей родной сестры - Александра Леонова, работавшего старшим следователем в Московском межрегиональном управлении на транспорте СК РФ.

Как установило следствие, Швецова хотела помочь сестре избежать инициированных бывшим супругом судебных споров по разделу совместно нажитого за время брака имущества и по гражданским искам о взыскании с нее более 25 млн руб.

Преступление было исполнено 12 сентября 2012 года: Леонова застрелили во дворе дома по улице Крылатские холмы в Москве из пистолета калибра 9 мм.

К совершению преступления, выяснило следствие, Гагиев привлек пятерых участников преступного сообщества, которым он, предположительно, руководил.

Швецова свою вину не признала.

Один из исполнителей преступления к настоящему времени осужден на длительный срок, другой направлен на принудительное лечение. Двое других объявлены в розыск, дело еще одного рассматривается в суде, уточняли ранее в СКР.

Дело самого Гагиева, известного также в СМИ как Джако, в настоящее время рассматривается в Южном окружном военном суде. Ему вменяется ряд особо тяжких преступлений, в том числе создание преступного сообщества, создание банд, убийства и незаконный оборот оружия.

Владикавказ Москва СКР

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