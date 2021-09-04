Подозреваемым в убийстве самарского педофила стал отец одной из жертв

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Суд заключил под домашний арест на два месяца жителя Самарской области, подозреваемого в убийстве педофила, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, подозреваемым оказался отец одной из пострадавших девочек.

Как отмечают местные СМИ, он пришел в правоохранительные органы сам.

2 сентября на территории лесополосы вблизи поселка Винтай Красноглинского района Самары было обнаружено тело местного жителя 1989 года рождения. Предположительно, смерть мужчины наступила в результате ранения.

По информации СКР, ранее в отношении него были возбуждены уголовные дела по п." б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) УК РФ.

По версии следствия, с 2016 по 2021 годы погибший совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было шесть и восемь лет. Противоправные действия мужчина фиксировал на телефон.