Соратника шамана Габышева арестовали на 20 суток во Владимире

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Владимира отправил под административный арест Виктора Егорова – сторонника якутского шамана Александра Габышева. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Егоров признан виновным в повторном нарушении установленного порядка организации и проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия. "Ему назначено административное наказание в виде административного ареста на 20 суток", - сказал представитель суда.

По данным СМИ, тюменский писатель и один из участников похода якутского шамана Габышева Виктор Егоров, известный также как Дед Мороз, был задержан полицией 1 сентября за организацию шествия.

В тот же день Егоров опубликовал короткое видео на YouTube, сообщив, что находится в полиции Владимира. Причины своего задержания он не озвучил.

"Походы на Москву" Габышева

В начале года шаман объявил о новом "походе на Москву", который должен был начаться в марте 2021 года.

В марте 2019 года Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.

В этом году уголовное дело в отношении Габышева было возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Инцидент произошел 27 января 2021 года, когда медработник вместе с сотрудниками Росгвардии пришли к дому Габышева, так как тот перестал приходить в Якутский психдиспансер на плановый осмотр и отказался от лечения.

По версии следствия, когда сотрудники вошли в дом Габышева, тот напал на полицейского и ранил его своим мечом.

В июле Якутский городской суд вновь направил его на принудительное лечение.