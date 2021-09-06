Четверо сторонников ИГИЛ задержаны в Ингушетии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Четверо сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, планировавшие нападения на сотрудников правоохранительных органов, задержаны в Ингушетии, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Деятельность экстремистов была пресечена сотрудниками ФСБ совместно с СКР, МВД и Росгвардией, говорится в сообщении.

Задержаны четверо граждан РФ, контактировавших с ИГИЛ через интернет "с целью координации своей деятельности по подготовке и совершению террористических преступлений, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия, пропаганде террористической идеологии" среди россиян, заявили в спецслужбе.

По адресам проживания задержанных изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления.

"В используемых средствах связи обнаружена переписка с членами МТО "ИГИЛ", подтверждающая их преступные намерения", - сообщили в ЦОС.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33 - ч. 2 ст. 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и ст. 205.6 (несообщение о преступлении) УК России.