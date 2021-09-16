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Президент Франции сообщил о ликвидации главаря ИГ в Большой Сахаре

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической организации ИГ в Сахеле французскими военными. Об этом написал в Twitter.

"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство" в Большой Сахаре, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле", - говорится в сообщении.

Сахрави был историческим лидером ИГ в регионе Сахель в Западной Африке, и его группа совершила нападение на американских солдат в 2017 году, в августе 2020 года Сахрави лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их нигерийского водителя, говорится в сообщении офиса французского президента.

Франция Эммануэль Макрон ИГ

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