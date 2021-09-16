Президент Франции сообщил о ликвидации главаря ИГ в Большой Сахаре

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической организации ИГ в Сахеле французскими военными. Об этом написал в Twitter.

"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство" в Большой Сахаре, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле", - говорится в сообщении.

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s"agit d"un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Сахрави был историческим лидером ИГ в регионе Сахель в Западной Африке, и его группа совершила нападение на американских солдат в 2017 году, в августе 2020 года Сахрави лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их нигерийского водителя, говорится в сообщении офиса французского президента.