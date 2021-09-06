Рязанские "Магнит" и "Пятерочку" заподозрили в завышении цен на овощи
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рязанское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") по признакам установления монопольно высоких цен на овощи, сообщила пресс-служба ведомства.
Цены в крупнейших торговых сетях региона "Магнит" и "Пятерочка" проверяли в августе.
"Полученные данные свидетельствуют о том, что реализуя летом 2021 года товары плодовоовощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), "Магнит" и "Пятерочка" устанавливали существенную наценку к ценам закупки - свыше 50%. В ряде случаев наценка превышала 100%", - отмечает пресс-служба.
При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы согласно ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).
ФАС проводит в крупнейших торговых сетях ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента", и "Магнит") проверки на предмет антиконкурентного сговора. В рамках проверок ФАС России проводит оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучает причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.