Завершено расследование дела о крушении траулера "Восток" и гибели 20 моряков

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Завершено расследование гибели 20 моряков при крушении траулера "Восток" в 2018 году в Японском море, единственный обвиняемый - замглавы ООО "ДВ-Флот" Андрей Клочков, сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела по обвинению Андрея Клочкова в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ)", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По версии следствия, Клочков, занимая должность замдиректора по безопасности мореплавания в ООО "ДВ-Флот", "ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности".

"В частности, обвиняемый не провел подготовку экипажа рыболовецкого морского судна "Восток" к действиям в потенциально возможных аварийных ситуациях. В отсутствие практических навыков и готовности экипажа к борьбе за живучесть судна Клочков допустил выход РМС "Восток" из порта Донхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области", - сказала Петренко.

В СК установили, что, располагая сведениями о неблагоприятных погодных условиях в акватории Японского моря в районе предполагаемого маршрута движения судна "Восток", в нарушение своих должностных обязанностей Клочков "не обеспечил экипаж судна полной и своевременной информацией по эксплуатации судна в существующих погодных условиях".

"В результате, 25 января 2018 около 5:00 под воздействием штормового ветра и волнения, судно подверглось интенсивному обледенению, потеряло устойчивость и затонуло. 20 членов экипажа в условиях невозможности покинуть опрокинувшееся и терпящее бедствие судно погибли", - сказала представитель ведомства.

Она напомнила, что в ходе работ в акватории Японского моря недалеко от места срабатывания аварийного радиобуя на глубине порядка 3000 метров затонувшее судно было обнаружено.

"По инициативе следствия владельцами компании семье каждого погибшего моряка выплачено по 1,5 млн рублей в качестве компенсации", - сказала Петренко.

Она добавила, что уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд.

Часть 3 ст. 263 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.