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Присяжные признали виновным бизнесмена Быкова по первому уголовному делу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу бизнесмена Анатолия Быкова, сообщила пресс-служба краевого суда.

"Присяжные признали виновным и не заслуживающим снисхождения красноярского бизнесмена Быкова по делу об организации двойного убийства в 1994 году", - говорится в сообщении.

Речь идет о заказе убийства члена преступной группировки Быкова – Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Мотивом этого преступления следствие считает конфликт участников группы из-за распределения преступных доходов. В мае 2020 года в СК рассказали, что показания на Быкова дал еще один участник группы, который уже отсидел за это убийство.

Свердловский районный суд Красноярска весной 2021 года приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Быкова по статье 17, пунктам "з" и "н" статьи 102 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием). Дело слушалось с участием присяжных заседателей, без прессы.

В отношении Быкова расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В мае 2020 года он был арестован по уголовному делу о двойном убийстве в 1994 году. 22 октября суд по ходатайству защиты изменил ему меру пресечения на домашний арест. Однако вскоре фигуранта вновь арестовали уже по другому делу – об организации в 2005 году заказного убийства руководителя красноярский фирмы по переработке промотходов.

Анатолий Быков Красноярск

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