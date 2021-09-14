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Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала приговор

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сторона защиты бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова подала апелляцию на приговор Свердловского районного суда Красноярска, сообщил журналистам адвокат Быкова Алексей Прохоров.

По его словам, защита просит Красноярский краевой суд отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Прохоров добавил, что пока подана лишь краткая жалоба, она будет дополняться по мере ознакомления защиты с протоколами судебных заседаний.

"Апелляционная жалоба направлена по электронной почте на адрес суда и продублирована заказным письмом по почте, поскольку в связи с ограничительными мерами приемная Свердловского районного суда Красноярска не работает", - сказал адвокат.

7 сентября Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор Быкову по статье об умышленном убийстве двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием. Суд назначил бизнесмену, признанному виновным в организации двойного убийства 27-летней давности, наказание в виде 13 лет колонии общего режима.

Защита Быкова, в свою очередь, тогда заявила, что намерена обжаловать приговор.

Ранее, 31 августа, присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Они признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения по делу об организации двойного убийства в 1994 году. 6 сентября представитель обвинения запросил для Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

Также в отношении Быкова расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на убийство по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он находится под стражей с мая 2020 года.

Анатолий Быков Алексей Прохоров Красноярск

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