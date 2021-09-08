В Госдуме призвали обязать иностранцев сдавать биометрию при открытии счетов в банках

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предложил сделать обязательной процедуру сбора биометрических данных при открытии банковских счетов иностранными гражданами, что позволит бороться с несанкционированным списанием средств со счетов клиентов, в которых, по его словам, чаще всего участвуют мигранты.

"Есть темы, которые требуют урегулирования, и это все, что связано со списанием несанкционированным средств со счетов клиентов", - сказал Аксаков в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

"Очень много используется для этих всех действий мигрантов. Бригадами сюда приезжают, открывают эти счета, обналичивают деньги, списанные несанкционированно. Предлагается обсудить возможность обязательного сбора биометрических данных при открытии банковских счетов для иностранцев в РФ для того, чтобы отсечь значительную часть мошенников, которые работают у нас в стране", - сказал он.

По словам главы думского комитета, сейчас в РФ существует целый бизнес по обналичиванию мигрантами средств, которые были незаконно выведены со счетов граждан: "Человека депортируют, он берет паспорт своего брата, внешне похожи, приезжает и дальше начинает работать. Целый бизнес развился в этой сфере, поэтому мы имеем право и должны это сделать - сбор биометрических данных, их фиксация и отслеживание движения гастарбайтеров, иностранных лиц, в том числе движения их финансов у нас в стране".

Аксаков считает, что также необходимо дать возможность блокировать средства на счетах банка-получателя - куда несанкционированно перевели деньги. Кроме того, необходимо, чтобы банк-получатель имел право информировать о клиенте, на счет которого поступили деньги, для того, чтобы люди, у кого списали деньги, могли бы подать заявления в силовые структуры.

"Но практика показывает, что списание у банка-получателя либо через банкомат - деньги забираются либо переводятся в другой банк в первый час поступления денег на счет. Злоумышленники действуют быстро. Нам важно здесь найти механизмы блокировки средств у банков получателей", - сказал депутат и предложил наделить ЦБ правом вести реестр "дропперов" - лиц, через чьи банковские карты хакеры выводят похищенные средства. "Предлагается, чтобы ЦБ либо какой-то другой институт вел реестр замеченных в дропперстве лиц, то есть тех, кто является посредником - владельцем счетов, через который прогоняются эти деньги тех, кто обналичивает эти деньги впоследствии либо через банк, либо через банкомат", - сказал депутат.

Глава комитета Госдумы также предложил рассмотреть возможность моратория на внесение поправок в законодательство в сфере рынка ценных бумаг и потребительского кредитования и сосредоточиться на том, что связанно с несанкционированным списанием средств. "Все, что касается рынка ценных бумаг, рынка потребительского кредитования, - здесь надо действовать аккуратно, потому что любое наше решение законодательное - это дополнительные затраты для кредитных организаций, перестройка программных продуктов, и нам, в общем-то, может быть, пора установить мораторий на такие изменения, потому что очень много законодательных решений было принято", - сказал он.