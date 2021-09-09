Россия не получала от США приглашение на саммит по борьбе с COVID

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия пока не получала приглашения от США принять участие в предлагаемом американским президентом Джо Байденом глобальном саммите по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, получала ли Россия от Вашингтона приглашение принять участие в этом саммите, который пройдет в рамках Генассамблеи ООН.

"Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало", - ответил Песков. По его словам, "надо понимать, в каком формате он будет проходить, и пока этого понимания нет".

Песков также сообщил, что Путин не станет принимать участие в нынешней сессии Генассамблеи ООН.

Ранее в четверг издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация Байдена планирует провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации. По их данным, США уже уведомили некоторые страны о своих планах, но официальные приглашения пока не разосланы.

Отмечается, что саммит будет приурочен к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября.